Закарпаття покликало туристів на бринзу й нарциси

В урочищі Терновиць, що у Липчі на Закарпатті, 10 травня відбудеться другий фестиваль "Бринза Хустщини".

Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

"Гурманів, туристів та фанатів сільського господарства з усіх куточків країни запрошуємо 10 травня 2020 року на ІІ фестиваль "Бринза Хустщини", щоб дізнатися більше про овечу бринзу, вівчарство та традиції нашого регіону", – йдеться в повідомленні.

У програмі фестивалю – презентація вівчарства (можна буде побачити понад тисячу овець одночасно), майстер-клас із виготовлення будзу та вурди, дегустація витриманої та молодої бринзи, фудкорт традиційної кухні з бринзою. Крім того, на відвідувачів чекатимуть овечі перегони, конкурс краси "Міс овечка 2020", конкурси та розваги, а також музична програма.

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Фестиваль проводитиметься у період цвітіння Долини нарцисів, розташованої в урочищі Кіреші неподалік від міста Хуст на Закарпатті. Це – унікальний ботанічний об'єкт, в якому охороняється найбільший у Середній Європі осередок нарцису вузьколистого.

Як повідомляв Укрінформ, у Хустському районі Закарпаття торік виготовили на 44% більше овечої бринзи, ніж 2018-го, завдяки популяризації традиційного продукту та підвищенню престижності професії вівчаря.

А наприкінці 2019 року Мінекономіки видало свідоцтво про реєстрацію права на використання зареєстрованого зазначення походження товару для сиру "Гуцульська овеча бриндзя" – так в Україні з'явився перший географічний бренд.