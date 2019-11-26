Туристи і промоція зробили популярною бринзу Хустщини

У Хустському районі Закарпаття цьогоріч виготовили на 44% більше овечої бринзи, ніж торік, завдяки популяризації традиційного продукту та підвищенню престижності професії вівчаря.

Про це йшлося під час зборів членів Асоціації вівчарів Хустщини, де було підбито підсумки її роботи та визначено перспективні напрямки діяльності на 2020 рік, повідомляє Туристичний інформаційний центр "Турінформ Закарпаття".

За словами представниці Асоціації вівчарів Хустщини Інни Пригари, за рік Асоціація на 44% збільшила виробництво овечої бринзи у Хустському районі. Ще одним досягненням стало суттєве розширення каналів реалізації бринзи. Так, уже сьогодні бринза Хустщини продається не лише на території Хустського району, але й в Ужгороді, Мукачеві, Києві та Львові.

Зазначається, що за останній рік Асоціація вівчарів Хустщини змогла вдосконалити продукт: покращити якість, збільшити термін зберігання бринзи.

Серед планів на 2020 рік – проведення 10 травня другого фестивалю "Бринза Хустщини". Цьогоріч гості цього заходу мали змогу побачити таємниці вівчарства: прихід вівчарів, доїння овець, виробництво будзу, дегустації бринзи. Наступного ж року локацію фестивалю буде змінено (про нову організатори обіцяють повідомити пізніше). Однак точно відомо: туристи, що будуть відвідувати Закарпаття у травні, зокрема Долину нарцисів, матимуть змогу побувати на фестивалі, скуштувати продукцію та купити бринзу.

Крім того, заплановано виготовити книгу про роботу вівчарів та вівчарство загалом. Очікується, що це видання стане візитівкою традиційного карпатського вівчарства.

Як зауважив керівник Туристично-інформаційного центру "Турінформ Закарпаття" Олександр Коваль, промоції та зростанню продажів бринзи сприяє співпраця Асоціації вівчарів Хустщини з туроператорами, екскурсоводами та дегустаційними залами.