Туреччина спростила візовий режим для 11 країн

Громадянам Австрії, Бельгії, Великої Британії, Хорватії, Нідерландів, Ірландії, Іспанії, Мальти, Норвегії, Польщі та Португалії спрощено відвідування Туреччини.

Відповідне рішення опубліковано в офіційному віснику Resmi Gazete.

"Упродовж періоду 180 діб резиденти цих держав можуть перебувати на території Туреччини з туристичною візою в Туреччині сумарно 90 днів", - йдеться у рішенні уряду, підписаному президентом.

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Як повідомляли раніше турецькі ЗМІ, у такий спосіб уряд планує збільшити доходи від туризму, а також зацікавити іноземців з країн ЄС купувати в Туреччині нерухомість.

Торік Туреччину відвідали майже 39,5 млн іноземців, доходи країни від туризму зросли на 12,3% – до $29,5 млрд.