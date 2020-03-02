Туреччина спростила візовий режим для 11 країн

Туреччина спростила візовий режим для 11 країн

Укрінформ
Громадянам Австрії, Бельгії, Великої Британії, Хорватії, Нідерландів, Ірландії, Іспанії, Мальти, Норвегії, Польщі та Португалії спрощено відвідування Туреччини.

Відповідне рішення опубліковано в офіційному віснику Resmi Gazete

"Упродовж періоду 180 діб резиденти цих держав можуть перебувати на території Туреччини з туристичною візою в Туреччині сумарно 90 днів", - йдеться у рішенні уряду, підписаному президентом.

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Як повідомляли раніше турецькі ЗМІ, у такий спосіб уряд планує збільшити доходи від туризму, а також зацікавити іноземців з країн ЄС купувати в Туреччині нерухомість.

Торік Туреччину відвідали майже 39,5 млн іноземців, доходи країни від туризму зросли на 12,3% – до $29,5 млрд.

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