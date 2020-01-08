Туреччина цьогоріч очікує на збільшення турпотоку до країни

У 2019 році Туреччину відвідали 51 млн туристів, а доходи від галузі становили 34 млрд доларів. У 2020 році місцевий уряд планує довести турпотік до позначки 58 млн осіб.

Про це повідомив міністр культури і туризму Туреччини Нурі Ерсой, пише Anadolu.

"У 2020 році ми плануємо довести турпотік до позначки 58 млн осіб, а доходи сектора перевищать 40 млрд доларів", - зазначив Ерсой.

За словами міністра, середній дохід на туриста торік становив 71 долар США. У поточному році планується довести цей показник до 78 доларів.

Ерсой також поділився планами уряду на 2023 рік.

"До сторіччя заснування Турецької Республіки кількість туристів у країні має сягнути 75 млн осіб, а доходи від стратегічно важливої ​​галузі економіки – 65 млрд доларів", – сказав міністр.

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За його словами, для досягнення поставлених цілей зростання турпотоку має перевищувати загальносвітовий показник.

Міністр зазначив, що в 2018 році бюджет, виділений на презентацію туристичного потенціалу Туреччини, становив 18 млн доларів.

"У 2019 ми довели цю цифру до 75 млн доларів. У 2020 році маємо намір збільшити суму до 180 млн доларів, в 2021-му – до 200 млн, у 2022-му – до 210 млн, а в 2023-му – до220 млн доларів", – зазначив Ерсой.

За словами міністра, однією з проблем галузі є небажання мандрівників повторно відвідувати одні й ті ж туристичні зони.