Туреччина з 1 січня запроваджує для туристів податок на проживання

У Туреччині туристичний податок, розмір якого становитиме 1% від вартості проживання в готельному номері у 2020 році та зросте до 2% у 2021 році, почнуть збирати вже з 1 січня.

Відповідне рішення було ухвалено раніше парламентом, нині – підписано президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Готелі, мотелі, курортні селища, пансіонати, кемпінги, шале, інші заклади, розміщення в яких передбачає проживання з ночівлею, харчування, вживання напоїв, послуги з активного відпочинку, розваги, заняття спортом, наявність басейну, використання спазон, підлягають оподаткуванню збором на проживання. Податок стягуватиметься за ставкою 2% від плати за ночівлю. До 31 грудня 2020 року розмір податку складатиме 1%», - зазначається в офіційному повідомленні.

Окрім того, президент Туреччини зможе зменшувати та збільшувати ставку податку вдвічі або визначати її конкретний показник у зазначених межах.

Нововведення не розповсюджуватиметься на студентські гуртожитки, пансіонати і послуги, що надаються студентам в таборах, а також на дипломатів, акредитованих у Туреччині, у разі дії відповідних угод із країнами походження дипломатів.

Ініціатива запровадження податку на проживання належить міністерству фінансів Туреччини. Спочатку додатковим податком мали намір обкладати готельєрів, пізніше ухвалили рішення оподатковувати туристів. Проєкт закону, за яким туристи матимуть сплачувати 2% від вартості розміщення, парламент ухвалив у середині листопада. Турецькі готельєри намагалися вплинути на зміст проєкту, зокрема в сторону зниження ставки, обґрунтовуючи це небезпекою зменшення кількості туристів.