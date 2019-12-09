Туреччина цьогоріч очікує 50 мільйонів туристів – Ердоган

Торік Туреччина посіла 6-те місце у світі за кількістю туристів - її відвідали 46 млн осіб з усього світу, цього року очікується, що цей показник перевищить 50 мільйонів.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи у Стамбулі на конференції інвесторів з ісламських країн, передає кореспондент Укрінформу.

«За рівнем відвідуваності у сфері туризму Туреччина посіла 6-те місце у світі з показником 46 мільйонів гостей. Ми очікуємо, що цього року приймемо понад 50 мільйонів туристів», - сказав Ердоган.

Він також наголосив, що економіка Туреччини посідає 13-те місце у «Великій двадцятці», постійно покращуючи макроекономічні показники.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Інституту статистики та міністерства культури і туризму Туреччини, торік доходи країни від туризму зросли на 12,3% – до $29,5 млрд. У п’ятірці держав, звідки до Туреччини приїхали найбільше туристів, – Росія, Німеччина, Болгарія, Велика Британія, Грузія.

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