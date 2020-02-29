Берлін скасував щорічний міжнародний туристичний ярмарок

Керівництво міжнародного туристичного ярмарку ITB Berlin 2020 вирішило його скасувати через коронавірус.

Про це повідомили на сайті виставки.

"Через швидке поширення нового коронавірусу (Covid-19) федеральне міністерство охорони здоров'я та федеральне міністерство економіки висловили свою думку про те, що ITB Берлін буде скасовано", - йдеться у повідомленні.

Організатори виставки погодилися з рекомендацією, оскільки не бачать можливості забезпечити, щоб на виставку були допущені лише здорові учасники та відвідувачі, які можуть довести відсутність контактів з тими, хто належить до груп ризику.

"Маючи понад 10 тисяч експонентів з понад 180 країн, ITB Berlin є надзвичайно важливим для світової туристичної галузі. Ми відповідально ставимося до здоров'я та безпеки наших відвідувачів, експонентів та працівників. Зараз з важким серцем ми повинні примиритися зі скасуванням ITB Berlin 2020", - зазначив генеральний директор Messe Berlin GmbH Крістіан Гьоке.

Ще жодного разу в 54-річній історії ярмарку не було такої ситуації.

У виставці мали брати також участь українські міста.

Як повідомлялося, кризовий штаб уряду ФРН напередодні ухвалив рішення щодо мінімізації ризиків поширення вірусу. Зокрема, туристичні компанії повинні надавати інформацію про стан здоров’я пасажирів, які приїжджають до Німеччини із п'яти країн – Китаю, Південної Кореї, Японії, Італії та Ірану.

Також усіх, хто прибуває до Німеччини з-за кордону всіма видами транспорту, інформуватимуть про профілактику захворювань.