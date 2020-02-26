На гуцульському фестивалі в Косові хочуть встановити ґердановий рекорд

Учасники конференції "Гердан - спадщина віків" у Косові на Івано-Франківщині вирішили внести цю прикрасу до переліку обласної та національної культурної спадщини, а також встановити рекорд на найбільшу кількість людей у ґерданах під час гуцульського фестивалю у вересні.

Про це повідомляє Івано-Франківська облдержадміністрація.

"На конференції було вирішено підготувати необхідну документацію для внесення елемента нематеріальної культурної спадщини "Традиція виготовлення жіночої народної прикраси – Ґердану" до обласного та національного переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, а також у рамках XXVII Міжнародного гуцульського фестивалю, який відбудеться у Косові у вересні 2020 року, провести рекорд на найбільшу кількість учасників у ґерданах", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі учасники конференції в Косові мали змогу побачити ґердан, якому понад 200 років, – із особистих фондів Ганни Богдан, голови косівського осередку "Союзу українок". Жінка у свої 80 років продовжує займається цим мистецтвом. Також на конференції представили мапу "Золоте кільце бісероплетіння на Прикарпатті".

Ґердан (тюрк. "герден", "гардан" – шия) – узагальнена назва жіночих та чоловічих прикрас з дрібного намиста, бісеру та стеклярусу.

Фото: if.gov.ua