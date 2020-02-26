Львів кличе на винно-мистецький фестиваль у старе трамвайне депо

У Львові 7-8 березня у креативному просторі Lem Station на території колишнього трамвайного депо відбудеться ІІ Фестиваль вина та мистецтва, присвячений жінкам у мистецтві.

Як повідомляє zaxid.net, на відвідувачів чекають фудкорт з сімейними виноробнями, лекції про жіночі образи у фотографії від Марти Сирко, інсталяції, фотозони та аудіовізуальні перформанси.

Організатори фестивалю хочуть створити платформу для спілкування та обміну досвідом молодих митців, а також популяризувати українське вино. Зокрема, на фестивалі будуть представлені сімейні виноробні з усієї України, популярні винні бренди, крафтові сироварні та львівські заклади вуличної їжі.

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Експозицію фестивалю сформують роботи львівських митців: скульптури Тараса Поповича, графіка Миколи Грицеляка, живопис Ярини Пазіної, Міри Бачкур, Лізи Жданової, Анни Кашкадамової, Христини Коляди, Анни Заруми тa Дем'яна Перетятка.

Крім того, працюватиме вечірній кінотеатр, в якому показуватимуть фільми на мистецьку тематику.

Вперше фестиваль вина та мистецтва відбувся у Львові восени 2019 року.