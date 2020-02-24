Колочава запросить на атракційну пасіку й фестиваль меду

У закарпатській Колочаві планують створити атракційну пасіку, розробити туристичний маршрут "Колочавські медові стежки" місцевими пасіками й провести Карпатський фестиваль меду.

Як повідомляє пресслужба Національного природного парку "Синевир" у Facebook, такі заходи передбачено проєктом "Карпатська бджола – спільні заходи із збереження унікальної природної спадщини в українсько-польському прикордонні".

"Проєкт спрямований на створення цілісних підходів до збереження місцевої аборигенної карпатської бджоли разом з промоцією традицій бджільництва в Карпатах. Основними результатами проєкту стануть транскордонні заходи, спрямовані на популяризацію природної спадщини (фестиваль меду в Колочаві, заключна конференція у Косові, воркшоп у Ряшеві)…; дві виставки вуликів на території просто неба, що представляють історію бджільництва в Карпатах; три туристичні маршрути, включно з основними туристичними місцями, пов’язаними з історією та наявністю бджільництва; промоційні публікації для залучення відвідувачів тощо", – розповів адміністративно-фінансовий менеджер проєкту Василь Худинець.

Так, Колочавська сільська рада вже почала підготовку до заходів, які проводитимуться цьогоріч в межах проєкту. Йдеться про Карпатського фестивалю меду в Колочаві, що відбудеться у липні, організацію науково-моніторингових експедицій на високогірні пасіки, створення постійної виставки просто неба на території Колочавської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 "Карпатська пасіка в історичному розрізі – від дуплянки до "розумного" вулика" тощо. Атракційна пасіка має зацікавити школярів, а також тут планують проводити екскурсії для туристів. Для відвідувачів закуплять спеціальні захисні костюми.

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Крім того, розробляються туристичні маршрути, зокрема, пішохідний "Колочавські медові стежки", який охоплюватиме пасіки у селі Колочава. Маршрут буде промаркований і позначений на туристичній мапі трьома мовами: англійською, українською та польською. Карта буде доступна в онлайн-версії на вебсайтах партнерів, у соціальних мережах, розповсюджуватиметься під час заходів проєкту.

За словами Василя Худинця, ця ініціатива сприятиме збереженню природної спадщини, популяризації традицій бджільництва і створить ще одну цікаву атракцію для туристів у Колочаві.

Проєкт "Карпатська бджола – спільні заходи із збереження унікальної природної спадщини в українсько-польському прикордонні" реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах Програми транскордонного співробітництва "Польща – Білорусь – Україна" у 2014-2020 рр. Виконує його Асоціація органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати – Україна", громадська організація "Об’єднання пасічників "Карпатська еко-пасіка", Колочавська сільська рада, Асоціація для розвитку та промоції Підкарпаття "Pro Carpathia".

Діяльність за проєктом здійснюється в Косівському районі (Івано-Франківська область) – природне середовище для виникнення та поширення гуцульського типу карпатської породи бджіл – та Міжгірському районі (Закарпатська область), де поширений інший тип карпатської бджоли – Колочавська бджола, а також у Підкарпатському регіоні (Польща), який має багато пасік і відомий унікальним медом з хвойних дерев.