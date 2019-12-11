У мережі показали відео про гірське Закарпаття

До Міжнародного дня гір презентовано відео про туристичне Закарпаття, на якому зображено головні атракції "землі, наближеної до неба".

Ролик розмістила спільнота "Туристичний бренд Закарпаття" в Facebook.

В основі сюжету трихвилинного відео – мандрівка туриста, який відправився в гірський похід і знайомиться з навколишніми красотами. Зокрема, "героями" ролику стали озеро Синевір, нестримні гірські водоспади під звуки трембіти, замок "Паланок", обсерваторія "Білий слон". Крім того, показано такі традиційні для Закарпаття ремесла, як ліжникарство, сироваріння, виноробство, вівчарство. Приділено увагу й численним фестивалям.