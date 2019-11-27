Із часником через кладовище: на Закарпатті проклали новий маршрут для туристів

У селі Тур’я-Ремета Перечинського району Закарпаття презентували новий туристичний маршрут, до якого увійшли чотири зупинки – найцікавіші місця в населеному пункті.

Про це повідомив президент Закарпатської туристичної організації Федір Шандор, йдеться в сюжеті "UA: Закарпаття".

Так, перша зупинка нового туристичного маршруту у селі Тур’я-Ремета – обійстя Владислава Симочко. Цьогоріч із трьох гектарів землі фермер зібрав близько 15 тон часника. Стравами з нього й частуватиме туристів.

Окрім гастрономічних локацій, туристичний маршрут у Тур’ї-Реметі пролягає через греко-католицький храм XVII століття. На його стіні – барельєф листоноші Федора Фекети. Поруч із церквою – могила англійської дівчинки Еліс Віндзор.

"Батько її був вояк, служив з 18 років у австро-угорській армії. Дослужився до капітана і його перевели сюди в Тур’я-Ремету очолювати кінний завод, який в той час підпорядковувався військовим. Нам треба дослідити, чи він не був з того міста Віндзор, тому що там теж кінний завод, знаменитий в Англії, де зараз проводять кінні скачки", – розповів Тур’я-Реметівський сільський голова Михайло Біган.

Наступні зупинки туристичного маршруту у селі – міст через річку Тур’ю, який до кінця року отримає ім’я Федора Фекети, та єврейське кладовище.

За словами Михайла Бігана, в радянські часи, коли будували пам’ятник Леніну у Перечині, з місцевого кладовища забрали найкращі мармурові плити. А 1980 року, коли в селі була велика повінь, половину кладовища "забрала" вода. Тож зараз залишилася тільки частина цієї локації.

Як зауважив президент Закарпатської туристичної організації Федір Шандор, далі фахівці працюватимуть над туристичною привабливістю нової ОТГ з центром у Тур’я-Реметі. Новим туристичним продуктом стане історія іудейської громади на території населеного пункту.