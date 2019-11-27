Із часником через кладовище: на Закарпатті проклали новий маршрут для туристів

Із часником через кладовище: на Закарпатті проклали новий маршрут для туристів

Відео
Укрінформ
У селі Тур’я-Ремета Перечинського району Закарпаття презентували новий туристичний маршрут, до якого увійшли чотири зупинки – найцікавіші місця в населеному пункті.

Про це повідомив президент Закарпатської туристичної організації Федір Шандор, йдеться в сюжеті "UA: Закарпаття".

Так, перша зупинка нового туристичного маршруту у селі Тур’я-Ремета – обійстя Владислава Симочко. Цьогоріч із трьох гектарів землі фермер зібрав близько 15 тон часника. Стравами з нього й частуватиме туристів.

Окрім гастрономічних локацій, туристичний маршрут у Тур’ї-Реметі пролягає через греко-католицький храм XVII століття. На його стіні –  барельєф листоноші Федора Фекети. Поруч із церквою – могила англійської дівчинки Еліс Віндзор.

"Батько її був вояк, служив з 18 років у австро-угорській армії. Дослужився до капітана і його перевели сюди в Тур’я-Ремету очолювати кінний завод, який в той час підпорядковувався військовим. Нам треба дослідити, чи він не був з того міста Віндзор, тому що там теж кінний завод, знаменитий в Англії, де зараз проводять кінні скачки", – розповів Тур’я-Реметівський сільський голова Михайло Біган.

Наступні зупинки туристичного маршруту у селі – міст через річку Тур’ю, який до кінця року отримає ім’я Федора Фекети, та єврейське кладовище.

За словами Михайла Бігана, в радянські часи, коли будували пам’ятник Леніну у Перечині, з місцевого кладовища забрали найкращі мармурові плити. А 1980 року, коли в селі була велика повінь, половину кладовища "забрала" вода. Тож зараз залишилася тільки частина цієї локації.

Читайте також: На Закарпатті планують створити "Дорогу вина та смаку"

Як зауважив президент Закарпатської туристичної організації Федір Шандор, далі фахівці працюватимуть над туристичною привабливістю нової ОТГ з центром у Тур’я-Реметі. Новим туристичним продуктом стане історія іудейської громади на території населеного пункту.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-