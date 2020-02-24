Рятувальники знайшли туристів з Києва, які заблукали в Карпатах

Закарпатські рятувальники знайшли чотирьох туристів з Києва, які напередодні заблукали під час сходження на гору Петрос.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"24 лютого о 12:07 групу туристів знайдено. Рятувальники здійснюють супровід туристів до підніжжя гори", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до пошуків було залучено 29 осіб і 6 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого о 19:05 до Служби порятунку повідомили, що під час проходження туристичного маршруту заблукала група туристів з 5 осіб. Вони рухалися маршрутом з c. Кваси у напрямку гори Петрос Рахівського району. Четверо туристів – 1993, 1994, 1996 та 2000 років народження – жителі Києва, а один 1993 року народження (керівник групи) – з м. Кременець Тернопільської області.

Спочатку пошуки проводили три пошуково-рятувальні відділення Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи у складі 10 рятувальників та 2 одиниць техніки. Згодом їм на допомогу було направлено ще 5 гірських пошуковців з м. Рахів на одному автомобілі.

Читайте також: На Закарпатті охочі відправитися в гори зможуть зареєструватися онлайн

Пошукова операція ускладнювалася темною порою доби, хутровиною та значною лавинною небезпекою. Під час проходження схилом одна з пошукових груп зірвала два снігові карнизи, тож о 04:35 пошуки було призупинено через небезпеку для рятувальників.

О 05:10 на зв’язок із надзвичайниками вийшов керівник групи та повідомив, що він відокремився від групи та рухається у бік с. Богдан Рахівського району.

О 06:00 24 лютого пошукові роботи було відновлено.