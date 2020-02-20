На Закарпатті охочі відправитися в гори зможуть зареєструватися онлайн

Закарпатські рятувальники відкрили онлайн-реєстрацію для туристів, які зібралися в похід у гори.

Про це повідомляє пресслужба У ДСНС України у Закарпатській області.

"Перед виходом у гори реєстрація у професійних рятувальників обов'язкова. А відтепер це можна зробити в онлайн-режимі. Ініціаторами цього на Закарпатті стали гірські рятувальники. Онлайн-реєстрація дасть змогу зекономити час, адже ходити та телефонувати вже нікуди не треба… Для цього потрібно лише взяти до рук гаджет і "застрахуватися" від можливих небезпек, які можуть трапитися на високогір'ї", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час реєстрації потрібно вказати свої контактні дані, дату та напрямок туристичного маршруту. Якщо ж у вказаний під час реєстрації час група не вийде на зв’язок, – рятувальники відправляться на допомогу.

Зареєструватися можна на сайті Управління ДСНС України у Закарпатській області у розділі "Громадянам" – "Реєстрація туристичних груп".