Рятувальники знайшли чотирьох туристів, які заблукали у Карпатах

Рятувальники знайшли чотирьох туристів, які заблукали у Карпатах

Укрінформ
Впродовж доби, 14 лютого, рятувальники у горах відшукали чотирьох туристів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Впродовж доби гірські рятувальники Закарпаття шукали в горах 4 туристів, які заблукали майже одночасно і приблизно в одному радіусі. Спочатку до Служби порятунку близько 13:00 надійшло повідомлення про загублення в районі полонини Крачуняска Рахівського району 43-річного туриста з Харкова. Чоловік катався на лижах на горі Драгобрат, з’їхав не у той бік та заблукав", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка рятувальники знайшли майже за півтори години та коли вони вже спускалися, надійшло друге повідомлення від мешканця Дніпропетровської області, який також катався у тій місцевості на лижах та заблукав.

Рятувальники розділились, і поки одні супроводжували харків’янина до туристичної бази, інші пішли на пошуки 27-річного "заблукальця".

Крім того, під час пошуків, вигуки рятувальників почула третя заблукала - 40-річна туристка з Києва, яка також втратила орієнтири у поганій видимості, однак не телефонувала до Служби порятунку, адже ще сподівалась вибратися сама.

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"Однак це було ще не все… адже до надзвичайників знову зателефонував турист, який також повідомив, що втратив орієнтири, проте він знайшов точку порятунку RA 059 і тепер чекає біля неї на порятунок. 30-річний чоловік приїхав на відпочинок у Карпати з м. Деражня Хмельницької області", - додали рятувальники.

Обморожень чи переохолоджень жоден турист не зазнав, тож медична допомога їм не надавалась.

Загалом до пошуків залучались 10 рятувальників від 3 гірських пошуково-рятувальних відділень.

Фото: ДСНС

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