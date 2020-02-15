Рятувальники знайшли чотирьох туристів, які заблукали у Карпатах

Впродовж доби, 14 лютого, рятувальники у горах відшукали чотирьох туристів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Впродовж доби гірські рятувальники Закарпаття шукали в горах 4 туристів, які заблукали майже одночасно і приблизно в одному радіусі. Спочатку до Служби порятунку близько 13:00 надійшло повідомлення про загублення в районі полонини Крачуняска Рахівського району 43-річного туриста з Харкова. Чоловік катався на лижах на горі Драгобрат, з’їхав не у той бік та заблукав", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка рятувальники знайшли майже за півтори години та коли вони вже спускалися, надійшло друге повідомлення від мешканця Дніпропетровської області, який також катався у тій місцевості на лижах та заблукав.

Рятувальники розділились, і поки одні супроводжували харків’янина до туристичної бази, інші пішли на пошуки 27-річного "заблукальця".

Крім того, під час пошуків, вигуки рятувальників почула третя заблукала - 40-річна туристка з Києва, яка також втратила орієнтири у поганій видимості, однак не телефонувала до Служби порятунку, адже ще сподівалась вибратися сама.

"Однак це було ще не все… адже до надзвичайників знову зателефонував турист, який також повідомив, що втратив орієнтири, проте він знайшов точку порятунку RA 059 і тепер чекає біля неї на порятунок. 30-річний чоловік приїхав на відпочинок у Карпати з м. Деражня Хмельницької області", - додали рятувальники.

Обморожень чи переохолоджень жоден турист не зазнав, тож медична допомога їм не надавалась.

Загалом до пошуків залучались 10 рятувальників від 3 гірських пошуково-рятувальних відділень.

Фото: ДСНС