Рятувальники відшукали у Карпатах п’ятьох туристів

Закарпатські гірські рятувальники відшукали п’ятьох туристів, які заблукали в районі полонини Драгобрат на Рахівщині.

Про це повідомляє У ДСНС України у Закарпатській області.

"Одразу дві пошукові операції з порятунку туристів провели 13 лютого закарпатські гірські рятувальники в районі полонини Драгобрат, що на Рахівщині. Під час проходження туристичними маршрутами майже одночасно заблукало п’ятеро чоловік", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, перше повідомлення до рятувальників надійшло о 16:10 від громадянки Литовської Республіки 1991 року народження, яка заблукала в районі полонини Крачунеска.

На пошуки туристки було направлено чотирьох професіоналів Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення та одного громадського рятувальника.

Зазначається, що під час проведення пошукових робіт іноземки, а саме о 17:00, в оперативно-рятувальну службу надійшло чергове повідомлення про те, що в цій же місцевості загубилося чотири туристи 1981, 1991,1994 та 1996 років народження, серед яких - троє киян та полтавчанка.

"О 17:30 литовку знайшли в районі полонини Крачунеска та в супроводі одного рятувальника доправили до тимчасового місцяпроживання (урочище Драгобрат). А основна група продовжила пошукові роботи й о 19:00 відшукала місцезнаходження заблукалої групи. Медичної допомоги вони не потребували. Їх також було супроводжено до урочища Драгобрат ", - додають у відомстві.

Читайте також: Синоптики попереджають про лавини в Карпатах

Рятувальники звертаються до туристів з проханням не виходити в гори на період погіршення погодних умов та значної лавинної небезпеки.

Фото: ДСНС