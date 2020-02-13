Синоптики попереджають про лавини в Карпатах

У високогір'ї Закарпатської області в четвер зберігається значна сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За прогнозами Укргідрометцентру, 12-13 лютого у високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у гірському районі Грузії, де після сходження 10 лютого двох лавин зник українець, знайшли тіло, особу загиблого встановлюють. За словами директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева, за попередньою інформацією, група з п'яти громадян України каталася поодинці в горах на лижах в районі м.Местіа (Сванетія, Грузія). 10 лютого один із українців - Євген Щекотін не повернувся до місця проживання. Після цього почалися його пошуки.