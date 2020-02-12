Сильний вітер на Прикарпатті пошкодив покрівлі шкіл, амбулаторій і сільрад

Сильний вітер пошкодив покрівлі 35 будівель у 18 населених пунктах Івано-Франківської області.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

«Протягом 10 та 11.02.2020 р. в 7 районах Івано-Франківської області спостерігалися пориви вітру, місцями дуже сильного, що призвело до негативних наслідків у 18 населених пунктах області... Всього пошкоджено: 9 навчальних закладів (7 ЗОШ, 1 гімназія-інтернат, 1 НВК), 2 адмінбудівлі сільських рад, 1 дитячий навчальний заклад, 4 амбулаторій, 1 будинок культури, 1 приміщення складу, покрівлі 17 приватних житлових будинків», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в ОДА, потерпілих і травмованих немає. Інформацію щодо завданих збитків населенню уточнюють.

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Станом на 6 годину ранку 12 лютого без електропостачання в області залишаються 14 населених пунктів повністю і 27 – частково.

Синоптики обіцяють сьогодні на Прикарпатті хмарну погоду з проясненням, дощ із мокрим снігом. В Карпатах – сніг та ожеледиця.

За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, в Карпатах вирує хуртовина, видимість обмежена - до 20 м/с.

Рятувальники радять туристам утриматись від сходження в гори.