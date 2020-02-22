Трускавець приймає Східноєвропейський форум гостинності та курортології

У курортному Трускавці на Львівщині проходить Східноєвропейський форум гостинності та курортології за участю українських та іноземних фахівців галузі.

Про це повідомляє пресслужба Трускавецької міської ради.

«21 лютого у Трускавці розпочав роботу Східноєвропейський форум гостинності та курортології. В роботі форуму беруть участь представники кількох іноземних країн, зокрема Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Східноєвропейський форум гостинності та курортології у Трускавці дводенний, до 22 лютого. Він проходить на базі одного з готельних комплексів та Міжнародної клініки відновного лікування професора В. Козявкіна.

Перед початком форуму міський голова Трускавця Андрій Кульчинський та голова Міжнародного центру «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько провели робочу зустріч з представниками угорської делегації. Темою розмови стало започаткування співробітництва в різних сферах, зокрема в галузі медичного та оздоровчого туризму.

З угорської сторони в зустрічі взяли участь представники Генерального консульства Угорщини в Ужгороді та міські голови міст Ніредьгаза та Хевіз д-р Ференц Ковач та Ґабор Папп. Саме з цими містами Трускавець започатковує партнерські відносини.

Відео: Трускавець Онлайн ТВ