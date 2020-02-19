Миколаївський фестиваль повітряних зміїв цьогоріч пройде у трьох областях

Міжнародний фестиваль повітряних зміїв Tryhutty International Kite Festival, який три роки поспіль відбувався у небі над Миколаївщиною, розширює локації на три південні регіони України. Він перетворюється на культурно-туристичний проєкт South Wind.

Про це стало відомо на пресконференції організаторів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розширюємося. Фестиваль повітряних зміїв Tryhutty International Kite Festival, який три роки відбувався на Миколаївщині, віднині матиме назву South Wind. Він пройде на території відразу трьох областей: 16-17 травня в селі Радсад (Миколаївська), 23-24 травня в селі Широка Балка (Херсонська), 30-31 травня в смт Чорноморське (Одеська)", - розповіла головний організатор фестивалю Тетяна Безмощук.

За її словами, кожна локація матиме свою концепцію та відрізнятиметься за темою, програмою, декораціями тощо. Скажімо, на Миколаївщині гості побачать улюблених героїв мультфільмів та казок, на Херсонщині – дивовижні фігури тварин і птахів, на Одещині – кайти-гіганти у формі морських мешканців.

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Також гостей South Wind чекають облаштовані місця для відпочинку, різноманітні ласощі і частування, концертно-розважальні програми, атракціони, тематичні майстер-класи, ярмарки гастрономічної та сувенірної продукції та навіть лекторій просто неба. Там знайомитимуть із туристичними принадами півдня України.

Організатори запевнили, що фестиваль матиме оновлений вигляд, який взялися забезпечити партнери – артплатформа "Дивина". Вона підготує особливі декорації, що світяться в темряві.

Бюджет кожної локації становитиме приблизно 3 мільйони гривень. Очікуване число відвідувачів – 30-60 тисяч на кожен захід. Вхід на територію і паркування будуть безкоштовними.