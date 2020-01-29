Українські кайтери виступили на фестивалі повітряних зміїв в Індії

Кайтери з Миколаєва вперше взяли участь у Міжнародному фестивалі повітряних зміїв в Індії. Загалом учасниками дійства були команди 19 країн.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили організатори Tryhutty International Kite Festival.

"Миколаївські кайтери взяли участь у Міжнародному фестивалі повітряних зміїв в місті Ахмедабат (Індія). Крім миколаївців, українську команду представили учасники з Херсона і Скадовська", - розповіли організатори.

За їхніми словами, найбільше місто штату Гуджарат Ахмедабад славиться своїм щорічним фестивалем повітряних зміїв, який проходить тут з 1989 року. Воно стає справжньою Меккою для професійних кайтерів з усього світу. Цьогоріч було 19 країн-учасниць.

Команди демонстрували свої унікальні творіння та дивували незвичайними повітряними зміями: новаторськими гігантськими кайтами з США, японськими бойовими зміями рокаку, італійськими скульптурними кайтами, китайськими літаючими драконами й багатьма іншими.

Українці демонстрували в небі Індії свої творіння у формі національного прапора, трилобіта, восьминога, фігур козака й українки, роторного змія з українським орнаментом.

Як розповіли учасники, на час фестивалю будинки місцевих жителів перетворюються на маленькі фабрики з виробництва найрізноманітніших повітряних зміїв. Там навіть є спеціальний ринок повітряних зміїв, де продають все необхідне – Патанг-Базарі, який розташований у старому місті. Впродовж тижня, що передує фестивалю, базар відкритий 24 години на добу, щоб люди могли підготуватися до святкування.

"Індуси дуже гостинні та щирі. Взагалі, Індія стала для мене країною контрастів і колоритів. А самі жителі дивують своєю відкритістю і позитивним ставленням до життя, незалежно від соціального статусу і становища", - зауважила учасниця фестивалю і головний організатор аналогічного заходу в с. Трихати на Миколаївщині Тетяна Безмощук.

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За її словами, участь в таких фестивалях допомагає отримати цінний досвід, необхідний для проведення заходів міжнародного рівня в Україні.

Проведення фестивалю Tryhutty International Kite Festival у небі над Миколаївщиною планується й цьогоріч. Водночас він значно розшириться і змінить локацію.