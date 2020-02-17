Виноградарі Прикарпаття визначили найкращі сорти вин

В Івано-Франківську на з’їзді виноробів визначили три найкращі сорти вин Прикарпаття.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської облдержадміністрації.

"Ювілейний – десятий дегустаційний з’їзд виноробів провели в Івано-Франківську. Близько 90 виноградарів з чотирьох областей України взяли участь у цьому заході. Методом сліпої дегустації усі учасники заходу обирали три найкращі сорти вин Прикарпаття у трьох лігах: сухі, напівсолодкі та солодкі виноградні вина", – йдеться в повідомленні.

Так, перше місце серед сухих вин отримав "Букет Прикарпаття", серед напівсухих кращим визнали вино "Бако", а серед напівсолодких – "Легенда Раківця".

Організатором дегустаційного з’їзду виступив клуб "Виноградарі Прикарпаття". Мета заходу – обмін досвідом у вирощуванні винограду, підняття культури виготовлення та споживання вин.

Фото: if.gov.ua