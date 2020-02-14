Болгарські кукери й вино: Болград кличе на колоритне свято

У місті Болград на Одещині в суботу, 15 лютого, відбудеться фестиваль національних традицій "Трифон Зарізан".

Як повідомляють організатори на офіційній сторінці заходу в Facebook, у самобутньому давньому святі зимового обрізання виноградної лози візьме участь кукерський гурт з Болгарії. Так там називають ряджених учасників традиційних зимових карнавалів. Вони переодягаються в тварин або типових персонажів, обов’язково з мальовничими масками, часто з дзвіночками на поясі та в хутряному одязі.

"Є унікальна можливість взяти участь у театралізованих обрядових виставах із залученням народних колективів з Болгарії. Фестиваль проходить яскраво і весело, багато ряджених, звучать народні пісні, грають народні оркестри, багато частувань та веселих конкурсів", – йдеться в повідомленні.

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Згідно з програмою заходу, на 13:00 заплановане офіційне відкриття фестивалю та хода Трифонів. Після цього відбудеться представлення обряду обрізання лози.

"За основу взято обряд "Трифон Зарізан" – традиційне обрядове свято виноградарів, початок сільськогосподарського сезону. Ця подія кінця зими проходить щорічно 14 лютого. В цей день проводиться перше обрізання виноградної лози, відвідуються приватні подвір’я", – зазначили організатори.

Також у програмі спортивна естафета "Перекоти діжку", ремісничий майстер-клас, ярмарок національних страв, напоїв і сувенірів та концертна програма за участю колективів Болградського району.