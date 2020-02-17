Танкер Delfi може "застрягнути" на пляжі Одеси до курортного сезону

Влада Одеси більше не очікує, що судновласник прибере з пляжної зони до початку курортного сезону аварійний танкер Delfi, який сів на мілину під час шторму в листопаді 2019 року, і прийняла рішення обгородити його буйками та встановити цілодобову охорону.

Про це заявив 17 лютого на апаратній нараді в міськраді директор департаменту муніципальної безпеки Віктор Кузнєцов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перед курортним сезоном працівники водолазної служби здійснять обстеження підводної зони довкола судна, а потім з допомогою буїв виставлять огорожу. На пляжі "Дельфін" буде встановлено додатковий цілодобовий пост охорони, а для патрулювання небезпечної ділянки моря буде виділено плавзасіб та пальне", - зазначив Кузнєцов.

За його словами, щомісячна оплата охоронців, рятувальників та закупівля пального обходитиметься міськбюджету майже в 100 тисяч гривень.

У свою чергу, віцемер Одеси Андрій Котляр уточнив, що судновласник не поспішає прибирати аварійний танкер з мілини. Скоріш за все капітану порту доведеться задіяти для ліквідації наслідків аварії фахівців відповідного підрозділу.

"Тендерні процедури на виконання послуг буде запущено після 31 березня", - додав Котляр.

Як повідомлялося, 31 січня капітанія Одеського порту встановила двомісячний граничний термін підняття танкера Delfi, що сів на мілину біля одеського пляжу.

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За словами першого заступника голови Одеської ОДА В’ячеслава Овечкіна, у разі, якщо власник судна не розпочне роботи, Адміністрація морських портів України здійснить примусову евакуацію судна. Наразі існують два варіанти: відбуксирувати танкер чи розрізати його на частини. Перший варіант більш швидкий, безпечний та екологічний.

У порту наголосили, що у разі буксирування строк евакуації танкера становитиме 45 днів, а у разі розрізання судна на частини - до 120 днів.

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Відповідний науково-дослідний інститут розробляє план дій щодо зняття судна з мілини.

22 листопада 2019 року танкера-буксирувальник Delfi під час шторму зірвало з якоря та знесло в напрямку одеського пляжу "Дельфін", де він сів на мілину.

За даними ЗМІ, справжнім власником танкера Delfi, є колишній депутат Миколаївської обласної ради від Партії регіонів.