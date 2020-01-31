Танкер Delfi мають підняти за два місяці - власнику назвали дедлайн

Капітанія Одеського встановила граничний термін підняття танкера Delfi, що сів на мілину біля одеського пляжу, - 31 березня.

Про це заявив перший заступник голови Одеської облдержадміністрації В’ячеслав Овечкін на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при ОДА, повідомляє пресслужба ОДА на своїй сторінці в Facebook.

"У разі, якщо власник судна не розпочне роботи, Адміністрація морських портів України здійснить примусову евакуацію судна. Наразі існують два варіанти: відбуксирувати танкер чи розрізати його на частини. Перший варіант більш швидкий, безпечний та екологічний", - зазначив Овечкін.

У капітанії порту наголосили, що у разі буксирування строк евакуації становитиме 45 днів, а у разі розрізання судна на частини - до 120 днів.

Наразі відповідний науково-дослідний інституту розробляє план дій щодо зняття судна з мілини поряд з пляжем Одеси.

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"Наше пріоритетне завдання - прибрати судно до початку туристичного сезону. У понеділок чекаємо припис від Держекоінспекції, що дозволить у разі необхідності примусово прибрати судно з мілини. Також ми наполегливо рекомендуємо прибрати танкер буксиром та встигнути до початку сезону", - заявив заступник голови ОДА Денис Ванаш.

Як повідомляв Укрінформ, штормові хвилі зірвали з якоря судно Delfi в ніч проти 22 листопада 2019 року в акваторії порту "Південний". Поряд з узбережжям Одеси танкер ліг на мілину. Членів екіпажу евакуювали і госпіталізували. З корпусу танкера, що зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, стали витікати нафтопродукти.

За даними ЗМІ, справжнім власником танкера Delfi, є колишній депутат Миколаївської обласної ради Олег Ковтунов.

21 січня робоча група з ліквідації наслідків аварії танкера-бункерувальника Delfі запропонувала судновласнику в тижневий термін самостійно провести ці роботи, а в разі зволікань буде розглянуто план евакуації судна державними підприємствами.