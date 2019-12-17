Одеські водолази вилучили докази й документи з танкера Delfi

Працівники комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» Одеської міськради взяли участь у вилученні речових доказів і документації з танкера Delfi під прапором Молдови, який близько місяця тому сів на мілину поряд з міським пляжем «Дельфін».

Про це 17 грудня віцемер Одеси Андрій Котляр повідомив у Facebook.

"Сьогодні за зверненням правоохоронних органів спеціалісти КУ «Рятувально-водолазна служба» Одеської міськради взяли участь у вилученні речових доказів та документації з танкера Delfi. Усі докази було зібрано рятувальниками та водолазами і передано слідчим", - зазначив Котляр.

Вилучення речових доказів і документації з танкера Delfi / Фото: Андрій Котляр

Віцемер уточнив, що "роботи проведено згідно з рішенням Київського райсуду Одеси".

Як повідомлялося, штормові хвилі зірвали з якоря судно Delfi в ніч на 22 листопада в акваторії порту "Південний". Поряд з узбережжям Одеси танкер, на борту якого був екіпаж у складі трьох моряків, ліг на мілину. 22 листопада членів екіпажу примусово евакуювали і госпіталізували. З корпусу танкера, що зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, стали витікати нафтопродукти.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії танкера за ознаками ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

За даними голови Одеської облдержадміністрації Максима Куцого, власником судна, яке ходило під прапором Молдови, є FRIO FONDO LP CORNER CHAMBERS, зареєстрований у Бірмінгемі (Велика Британія).

13 грудня в.о. глави Держекоінспекції України Єгор Фірсов повідомив за підсумками робочої поїздки до Одеси, що екологічну експертизу в Одеському морському порту після аварії танкера Delfi здійснять голландські інспектори