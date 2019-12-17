Одеські водолази вилучили докази й документи з танкера Delfi

Одеські водолази вилучили докази й документи з танкера Delfi

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Укрінформ
Працівники комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» Одеської міськради взяли участь у вилученні речових доказів і документації з танкера Delfi під прапором Молдови, який близько місяця тому сів на мілину поряд з міським пляжем «Дельфін».

Про це 17 грудня віцемер Одеси Андрій Котляр повідомив у Facebook.

"Сьогодні за зверненням правоохоронних органів спеціалісти КУ «Рятувально-водолазна служба» Одеської міськради взяли участь у вилученні речових доказів та документації з танкера Delfi. Усі докази було зібрано рятувальниками та водолазами і передано слідчим", - зазначив Котляр.

Вилучення речових доказів і документації з танкера Delfi / Фото: Андрій Котляр

Віцемер уточнив, що "роботи проведено згідно з рішенням Київського райсуду Одеси".

Як повідомлялося, штормові хвилі зірвали з якоря судно Delfi в ніч на 22 листопада в акваторії порту "Південний". Поряд з узбережжям Одеси танкер, на борту якого був екіпаж у складі трьох моряків, ліг на мілину. 22 листопада членів екіпажу примусово евакуювали і госпіталізували. З корпусу танкера, що зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, стали витікати нафтопродукти.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії танкера за ознаками ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

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За даними голови Одеської облдержадміністрації Максима Куцого, власником судна, яке ходило під прапором Молдови, є FRIO FONDO LP CORNER CHAMBERS, зареєстрований у Бірмінгемі (Велика Британія).

13 грудня в.о. глави Держекоінспекції України Єгор Фірсов повідомив за підсумками робочої поїздки до Одеси, що екологічну експертизу в Одеському морському порту після аварії танкера Delfi здійснять голландські інспектори

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