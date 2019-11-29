Аварія “Делфі” продемонструвала вартість “куплених” дипломів капітанів — експерти

Аварія танкера "Делфі" стала наслідком непрофесійних реформ, які тривали в морській галузі останні 5 років та фактично зруйнували систему безпеки в українських портах. Зокрема, в галузь прийшли люди, які не мають ані досвіду, ані необхідної кваліфікації у цій сфері.

Про це заявили учасники пресконференції в Укрінформі "Аварія танкера Delfi в Одесі. Хто винен окрім шторму?" - повідомляє кореспондент агентства.

"Система, яка існувала останні 5 років, остаточно зруйнувала безпеку в портах. Три органи в порту (здійснюють управління - ред.) - Морська адміністрація, Адміністрація морських портів і державні підприємства, це призвело до того, що все розкоординувалося. Призначалися люди, які нічого спільного з морем не мають. Величезна кількість керівників з Вінниці, з "Укрпошти", які море бачили тільки на картинках, стали керувати цими підприємствами. У тій ситуації (аварія танкера - ред.) єдині грамотні дії здійснювало державне підприємство "Дельта-лоцман", якого не торкнулися сили "реформаторів", що привели в морську галузь непрофесіоналів", - підкреслив віцепрезидент Морської палати України Вʼячеслав Кісловський.

Учасники пресконференції наголошували, що в Україні наявна криза управління галузі морського транспорту. Кадрові та організаційні рішення останніх років були орієнтовані на заміну профільних фахівців в управлінні галузі особами без необхідного досвіду і кваліфікації, з цілями та мотивацією, далекими від державних інтересів. Це призвело до втрати ефективного управління, дисбалансу системи безпеки судноплавства.

"Слід відверто визнати: трагедія танкера "Делфі" – результат непрофесійності, некомпетентності багатьох посадових осіб, які повинні приймати відповідальні рішення у кризових ситуаціях – у портових службах, Морській адміністрації, капітанів портів тощо. Саме трагедія, на жаль, продемонструвала вартість "куплених" дипломів капітанів, звільнення капітанів морських портів та незаконного призначення на їх посади некомпетентних та недієздатних осіб", - йдеться у пресрелізі заходу.

Як розповів виконавчий директор Всеукраїнської асоціації "Морська освіта" Ілля Тихонов, танкер, що зазнав аварії, півтори доби дрейфував у територіальних водах України, створюючи небезпеку набагато серйознішої аварії, ніж та, що сталася.

"Це район пожвавленого судноплавства, який проходить через систему розподілу руху суден. Тут проходить велика кількість суден, які йдуть в порт Іллічівськ, Одеса і Південний, де швартуються й обробляються судна-газовози - найбільш небезпечні в нашому регіоні. Там же знаходиться якірна стоянка, де стоїть велика кількість суден, у тому числі і суден-газовозів. Танкер Delfi протягом півтори доби дрейфував через цю акваторію", - підкреслив Тихонов.

Директор Всеукраїнської асоціації "Морська освіта" також звернув увагу, що аварія сталася 22 листопада, проте Морська адміністрація лише 26 листопада видала наказ про її розслідування.

"Самоусунення і брак компетентності", - кваліфікував він дії Морської адміністрації в ситуації з танкером.

Як повідомлялося, за попередніми даними Адміністрації морських портів України, танкер "Делфі" стояв на якорі за межами територіальних вод України в північно-західній частині Чорного моря. Не надавав жодних заявок на вхід до будь-якого порту України.

20 листопада 2019 року, о 18:55, судно подало сигнал про лихо та повідомило, що паливо на судні відсутнє, двигун не працює. Рятувально-координаційний центр Одеси почав вживати заходів, спрямованих на ліквідацію аварійної ситуації. Із судновласником узгоджено буксировку танкера для постановки до причалу порту Очаків.

Впродовж наступної доби, 21 листопада, буксир GEA, що був викликаний судновласником, намагався взяти на буксир аварійний танкер. О 18:35 буксирна лінія між буксиром GEA та "Делфі" обірвалася. Екіпаж намагався поставити судно на якір, але через погані погодні умови танкер почав дрейфувати у напрямку порту Одеса.

22 листопада, о 01:30, екіпажу вдалося закріпити танкер якорем на відстані близько 1 милі від берега поблизу пляжу "Дельфін".

Зранку 22 листопада 2019 року повільний дрейф відновився. Контроль за аварійним судном здійснював рятувальний катер. Оперативний штаб Одеського порту спрямував до аварійного танкера буксир BIG приватної компанії, залученої до рятувальної операції.

Опівдні 22 листопада танкер сів на мілину у 100 м поблизу одеського пляжу "Дельфін".

Наслідком аварії, стало забруднення акваторії міського пляжу.

Були також здійснені великі фінансові витрати на організацію рятувальної операції, на заходи зі знешкодження розливу палива, очистки пляжів.

Раніше танкер "Дельфі" вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Зокрема, у 2017 році судно скинуло залишки палива у районі Білгород-Дністровського.