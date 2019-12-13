Аварія танкера Delfi: голландські інспектори проведуть експертизу в Одесі

Екологічну експертизу в Одеському морському порту після аварії танкера Delfi здійснять голландські інспектори.

Про це повідомляє за підсумками робочої поїздки до Одеси в.о. глави Держекоінспекції України Єгор Фірсов у Facebook.

"Домовилися з представниками АМПУ, Мінінфраструктури та Офісу реформ при Мінекоенерго щодо екологічної експертизи українських портів (Одеса, Миколаїв, Південний) фахівцями з Нідерландів. Експерти розпочнуть роботу на початку наступного року", зазначив Фірсов.

За його словами, також "заплановано низку перевірок великих підприємств-забруднювачів".

Фірсов констатував, що під час наради в Одесі піддано аналізу "роботу Держекоінспекції Кримсько-Чорноморського округу. Отримали багато інформації та декілька важливих документів, частина з яких будуть покладені в основу дисциплінарних та кримінальних проваджень".

Як повідомлялося, під час шторм 22 листопада викинув на мілину аварійний танкер Delfi. Капітана судна 59-річного Анатолія Слинька і двох членів екіпажу було евакуйовано з борта танкера і госпіталізовано.

З танкера в акваторію порту вилилось не менше 150 кілограмів нафтопродуктів. 23 листопада їх вміст у морській воді перевищував гранично допустиму норму як мінімум в 157 разів, а станом на 25 листопада - у 19 разів. Коли шторм ущух, водолази та співробітники служби з ліквідації аварійних розливів забруднюючих речовин АМПУ встановили довкола аварійного танкера 300-метровий ланцюг бонів підвищеної плавучості, закріплений на якорях.

За фактом аварії судна співробітники ГУ НП в Одеській області розслідують кримінальне провадження за ознаками ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу.

Капітан Одеського порту направив 23 листопада власнику танкера-бункерувальника Delfi вимогу - розглянути протягом тижня обставини аварії, а через наступні два тижні підняти судно з мілини навпроти міського пляжу "Дельфін". Станом на 13 грудня не здійснено експертизу наслідків розливу нафтопродуктів в акваторії Одеського порту.