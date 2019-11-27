Танкер "Делфі" оточують бонами для очищення води від нафтопродуктів

Фахівці Одеської філії АМПУ розпочали в середу, 27 листопада, обнесення аварійного танкера "Делфі" сорбуючим боновим загородженням, вжити раніше таких заходів спеціалісти не змогли через штормову погоду.

Про це повідомив журналістам виконувач обов'язків керівника Одеської філії Адміністрації морських портів України Денис Карпов.

"Сьогодні фахівці порту встановлюють бонові загородження довкола судна "Делфі", щоб мінімізувати шкоду довкіллю через витікання в море нафтопродуктів. Вжити раніше заходів для їх локалізації ми не могли через штормову погоду", - зазначив Карпов.

Очільник порту додав, що керівництву буксирної компанії вдалося зв'язатись із власником судна. Однак досі не погоджено яким чином знімати аварійний танкер з мілини.

Як повідомлялося, штормові хвилі зірвали з якоря судно "Делфі" в ніч на 22 листопада в акваторії порту "Південний". Поряд з одеським пляжем "Дельфін" танкер, на борту якого був екіпаж у складі трьох моряків, ліг на мілину. 22 листопада їх примусово евакуювали і госпіталізували.

З корпусу танкера, що, можливо, зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, стали витікати нафтопродукти.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії танкера, а в Мінінфраструктури створили комісію для розслідування всіх обставин аварії.