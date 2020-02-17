Популяризувати Львівське Опілля допоможе туристичний кластер

На Львівщині створили новий туристичний кластер "Львівське Опілля", що охоплюватиме територію у межах Бібрської, Давидівської, Розвадівської і Тростянецької об’єднаних територіальних громад.

Як повідомляє "Дивись info", мета проєкту – перетворити Львівське Опілля на популярне місце активного й екологічного відпочинку для львів’ян і туристів, які приїжджають на Західну Україну.

"Тут є все для цього – цікавий рельєф, ліси, смачні локальні продукти, добра екологія, історичні пам'ятки. З центру Львова – півгодини і ти серед чудової природи. Туристична інфраструктура в цьому регіоні лише починає розвиватись, а така співпраця дасть цьому новий поштовх", – розповідають співзасновники ГО "Львівське Опілля" Остап Процик, Світлана Блінова та Остап Лунь.

Зазначається, що вже у найближчий час органи місцевого самоврядування спільними зусиллями візьмуться за розроблення Стратегії розвитку туристичного кластеру, реалізацію спільних проєктів, пошук додаткового фінансування та виділення власного співфінансування проєктів.

Планується розробити й комплекс заходів зі збереження історично-географічної території "Львівське Опілля", природного розмаїття, екологічної безпеки та збереження відповідних екосистем. На території хочуть створювати відповідну інфраструктуру, туристичні піші-, вело- й кінні маршрути, які б сприяли розвитку малого й середнього бізнесу в галузі туризму, а також промоційні матеріали.

За історичними джерелами, територія Опілля охоплює частину Львівської та Івано-Франківської областей, населені пункти Миколаїв, Новий Розділ, Ходорів, Журавно, Бурштин, Поморяни і до Рогатина, Бережан і Конюхів.

Фото: explorer.lviv.ua