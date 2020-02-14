Ужгородський скансен показав добірку старовинних речей із сердечками

У давніх хатах Закарпатського музею народної архітектури та побуту дослідники знаходять сердечка на бондарних та гончарних виробах, предметах весільної атрибутики та меблях.

Про це йдеться на сторінці Ужгородського скансену в Facebook.

"Ми не знаємо, чи було відомо селянам XIX-XX століття про День святого Валентина, але з впевненістю можемо сказати, що про символ свята вони знали", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в Ужгородському скансені, найпоширенішими були християнські символи та різні знаки-обереги. Однак символ любові – серце – теж зустрічається на деяких виробах.

"Зокрема, в хатинках нашого скансену знаходимо сердечки на бондарних та гончарних виробах, предметах весільної атрибутики (до прикладу, вінок нареченої) і на меблях (на фото – вирізьблене серце на спинці стільця). Серце могли також використовувати в рослинному орнаменті, як пелюстки квіток чи листочки", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що саме символ серця на експонатах можна побачити нечасто через те, що сенс любові й добра було закладено й у інших оберегах.