Ужгородський скансен показав добірку старовинних речей із сердечками
Про це йдеться на сторінці Ужгородського скансену в Facebook.
"Ми не знаємо, чи було відомо селянам XIX-XX століття про День святого Валентина, але з впевненістю можемо сказати, що про символ свята вони знали", - йдеться в повідомленні.
Як розповіли в Ужгородському скансені, найпоширенішими були християнські символи та різні знаки-обереги. Однак символ любові – серце – теж зустрічається на деяких виробах.
"Зокрема, в хатинках нашого скансену знаходимо сердечки на бондарних та гончарних виробах, предметах весільної атрибутики (до прикладу, вінок нареченої) і на меблях (на фото – вирізьблене серце на спинці стільця). Серце могли також використовувати в рослинному орнаменті, як пелюстки квіток чи листочки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що саме символ серця на експонатах можна побачити нечасто через те, що сенс любові й добра було закладено й у інших оберегах.