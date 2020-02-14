В Амстердамі хочуть заборонити продаж канабісу туристам

Мер столиці Нідерландів планує заборонити іноземцям купувати коноплю, щоб зменшити кількість туристів в місті, зокрема, в популярному кварталі "червоних ліхтарів".

Про це повідомляє The Guardian.

"Мер Амстердама, яка, як відомо, хочете вирішити проблему надмірного туризму, зокрема, шляхом зменшення відвідувачів у кварталі "червоних ліхтарів", дійшла висновку, що третина іноземних туристів та майже половина британців будуть менше відвідувати місто, якщо їм заборонити купувати канабіс у кавошопах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, мер Амстердама Фемке Халсема прагне зменшити кількість кавошопів. Відповідний лист вона написала членам міської ради.

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Зазначається, що Амстердам, в якому проживає 1,1 мільйона людей, щороку приймає понад 17 мільйонів туристів.

Напередодні, в четвер, мерія Амстердама заявила про заборону групових екскурсій у районі "червоних ліхтарів" з 1 квітня 2020 року. А на екскурсії в інших місцях центру міста потрібно буде отримати дозвіл.