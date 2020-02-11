Київ уперше прийме Всесвітній форум медичного туризму

У столиці України з 22 до 24 квітня вперше відбуватиметься Всесвітній форум з медичного туризму Global Healthcare Travel Forum.

Про це заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час наради з представниками Глобальної асоціації медичного туризму, повідомляється на офіційному порталі Києва.

"Туристичний потенціал Києва, однозначно, ще повністю не розкритий. Проте місто є цікавим як для подієвого, так і для бізнес-туризму, а потік іноземних туристів щороку тільки збільшується. Проведення міжнародного форуму такого рівня є надзвичайно важливим для розвитку туристичної галузі загалом та задля підвищення інтересу до Києва з боку іноземців та розвитку медичного та оздоровчого туризму", – зазначила Хонда.

Вона також додала, що форум медичного туризму допоможе залучити партнерів та інвесторів не тільки в медичну, а й у соціальну сферу. Зокрема, це можливість для закладів реабілітації осіб із інвалідністю обмінятися досвідом із провідними представниками галузі з усього світу.

Варто зазначити, що Global Healthcare Travel Forum – це конгрес світового масштабу, який збере провідних провайдерів медичного туризму та представників профільних асоціацій із понад 40 країн світу. Це масштабний майданчик для пошуку партнерів та обміну досвідом між професіоналами медичної та оздоровчої галузі. Проведення заходу в Україні стало можливим завдяки тому, що Українська асоціація медичного туризму в особі Віолетти Янішевської 2019 року очолила Світову асоціацію Global Healthcare Travel Council.