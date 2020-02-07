У Рівному запрацював туристичний проєкт для людей з інвалідністю
Про це повідомляє Суспільне.
«У Рівному презентували проєкт «Адаптація міської туристичної інфраструктури до потреб людей з інвалідністю». У нього входять три фільми віртуальних екскурсій вулицями Рівного, Музеєм бурштину та Алеєю кованих скульптур. Також створено шість тактильних карт-схем, що поліпшать адаптацію на місцевості», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на так званих мнемосхемах розміщено туристичні об’єкти, аптеки, заклади харчування та торгівлі, готелі, паркові зони, річки та озера.
За два тижні їх мають розмістити у «Злата плазі», ЦНАПі, Палаці дітей та молоді, Міському палаці культури, парку Шевченка та в зоопарку, а навесні ще три карти з'являться на залізничному вокзалі та двох автостанціях.
За словами автора проєкту Петра Поліщука, наразі у місті живе близько 800 людей з порушеннями зору та слуху.
Вартість проєкту становить 250 тис. гривень. Його реалізовують за гроші Громадського бюджету Рівного.