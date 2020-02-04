У Мелітополі туристичні атракції нанесуть на інклюзивну карту

У Мелітополі, що в Запорізькій області, хочуть розробити інтерактивну інклюзивну карту туристичних визначних пам'яток Приазовського регіону.

Реалізує ініціативу Мелітопольське міське товариство людей з інвалідністю за підтримки Програми ООН з відновлення та розвитку миру (UN RPP), повідомляє портал "MV".

Основна мета проєкту, який стартує 5 лютого, - створити сайт, на якому буде зібрана інформація про головні туристичні визначні пам'ятки регіону і їхню доступність людям з обмеженими фізичними можливостями.

"Нам потрібно об'їхати регіон, зробити масу красивих знімків, а заодно оцінити доступність туристичних об'єктів. Вся ця інформація з'явиться на сайті. Буде створена інтерактивна карта. Таким чином ми хочемо і підприємцям, чиновникам нагадати про проблему доступності пляжів, джерел, дозвіллєвих центрів та інших місць відпочинку. І людям з інвалідністю розповісти про чудові місця нашого регіону, які вони можуть без проблем відвідати", - розповіла керівник міського товариства людей з інвалідністю Альбіна Демидова

Крім Мелітополя, у проєкті планують задіяти Мелітопольський район (с. Вознесенка, с. Костянтинівка, с. Семенівка), сел. Якимівка та Якимівський район (с. Радивонівка, с. Богатир, с. Атманай, сел. Кирилівка), Приазовський район (сел. Приазовське, с. Степанівка-1) м. Приморськ і Приморський район.