Новий сайт житомирського Музею космонавтики пропонує екскурсію на зорельоті

Музей космонавтики ім. С.П. Корольова у Житомирі запустив новий сайт, через який можна замовити інтерактивну екскурсію на зорельоті.

Про це музей повідомив у Facebook.

«Відтепер у нас є новий, зручний сайт https://cosmosmuseum.info», - йдеться в повідомленні.

На новому порталі, зокрема, є інформація про експозиції музею, новини, цікаві заходи та розваги для відвідувачів, а також сувенірну продукцію.

На сайті є контакти, за якими можна замовити інтерактивну екскурсію на унікальному зорельоті «Еней».

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На Житомирщині 2020-й оголосили роком Музею космонавтики ім. С.П. Корольова з нагоди відзначення 50-річчя від дня створення закладу.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі в межах відзначення 113-ї річниці від дня народження видатного земляка, авіаконструктора Сергія Корольова у Музеї космонавтики запустили унікальний зореліт «Еней», аналогів якому немає в Україні.

Фото: Музей космонавтики ім. С.П. Корольова/Facebook