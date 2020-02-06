Новий сайт житомирського Музею космонавтики пропонує екскурсію на зорельоті
Про це музей повідомив у Facebook.
«Відтепер у нас є новий, зручний сайт https://cosmosmuseum.info», - йдеться в повідомленні.
На новому порталі, зокрема, є інформація про експозиції музею, новини, цікаві заходи та розваги для відвідувачів, а також сувенірну продукцію.
На сайті є контакти, за якими можна замовити інтерактивну екскурсію на унікальному зорельоті «Еней».
На Житомирщині 2020-й оголосили роком Музею космонавтики ім. С.П. Корольова з нагоди відзначення 50-річчя від дня створення закладу.
Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі в межах відзначення 113-ї річниці від дня народження видатного земляка, авіаконструктора Сергія Корольова у Музеї космонавтики запустили унікальний зореліт «Еней», аналогів якому немає в Україні.
Фото: Музей космонавтики ім. С.П. Корольова/Facebook