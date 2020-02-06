Житомирський музей пропонує зізнатися в любові експонату
Про це інформує музей на своєму сайті.
«З 5 до 16 лютого запрошуємо відвідувачів центрального корпусу музею проявити свою любов до улюбленого експоната, помістивши наше паперове серце біля нього. Візьміть паперове серце і тримайте його міцно, притиснувши до грудей, допоки не відчуєте, що готові... Знайдіть улюблений експонат і зізнайтесь у любові до нього, розмістивши своє серце на підлозі поруч із ним. Сфотографуйте і опублікуйте фото у соціальній мережі Facebook або Twitter із хештегом Hearts for Art 2020 у #краєзнавчому», - йдеться в повідомленні.
Крім того, в музеї діятиме безкоштовна тематична фотозона до Дня святого Валентина.
Тут також готують майстер-клас для дітей та дорослих «Валентинка» і закликають опублікувати світлини зі своїми виробами.
На найактивнішого учасника акції, який сфотографується в музейній фотозоні, зізнається в любові до експоната, візьме участь в музейному майстер-класі та першим опублікує всі 3 фото 13 лютого із хештегами чекає подарунок. Музей обіцяє переможцеві сертифікат на романтичну вечерю в День закоханих.
Зазначається, що цього року заклад вперше долучається до міжнародної музейної акції Hearts for Art.