Житомирський музей пропонує зізнатися в любові експонату

Житомирський обласний краєзнавчий музей до Дня святого Валентина пропонує своїм відвідувачам долучитися до міжнародної акції «Серце для мистецтва», сфотографувавшись зі своїм улюбленим експонатом.

Про це інформує музей на своєму сайті.

«З 5 до 16 лютого запрошуємо відвідувачів центрального корпусу музею проявити свою любов до улюбленого експоната, помістивши наше паперове серце біля нього. Візьміть паперове серце і тримайте його міцно, притиснувши до грудей, допоки не відчуєте, що готові... Знайдіть улюблений експонат і зізнайтесь у любові до нього, розмістивши своє серце на підлозі поруч із ним. Сфотографуйте і опублікуйте фото у соціальній мережі Facebook або Twitter із хештегом Hearts for Art 2020 у #краєзнавчому», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в музеї діятиме безкоштовна тематична фотозона до Дня святого Валентина.

Тут також готують майстер-клас для дітей та дорослих «Валентинка» і закликають опублікувати світлини зі своїми виробами.

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На найактивнішого учасника акції, який сфотографується в музейній фотозоні, зізнається в любові до експоната, візьме участь в музейному майстер-класі та першим опублікує всі 3 фото 13 лютого із хештегами чекає подарунок. Музей обіцяє переможцеві сертифікат на романтичну вечерю в День закоханих.

Зазначається, що цього року заклад вперше долучається до міжнародної музейної акції Hearts for Art.