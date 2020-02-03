Київський фунікулер запропонував поїздки за поцілунки
Про це повідомляє пресслужба Київпастрансу на сторінці в Facebook.
"У столичному фунікулері 14 лютого даруємо усім закоханим безкоштовний проїзд за обійми чи поцілунок. Чекаємо на вас із 08:00 до 09:00. Адже саме у цей час, за дослідженнями місцевого купідона, найбільше закоханих", – йдеться в повідомленні.
Традиційно, пасажири також матимуть змогу виграти проїзний квиток на три види транспорту.
Київському фунікулеру, що з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ у Києві, вже понад 100 років. Споруджувався він впродовж 1902-1905 років. Його прокладено схилом Володимирської гірки з гарним краєвидом на річку Дніпро. Лінія складається з двох станцій, нею управляє комунальне підприємство "Київпастранс".
Щороку цей вид транспорту перевозить до 2,8 млн пасажирів, серед яких чимало туристів.
Фото: Київпастранс