Київ став 33-м серед найінстаграмніших місць світу

Експерти Big 7 Travel склали список із 50 найінстаграмніших дестинацій світу 2020 року.

Лідером рейтингу став Сідней, другу сходинку посів Гонконг, а третю – Дубай, йдеться на туристичному порталі.

Українська столиця опинилася на 33 місці.

"Київ – столиця України та місто, що має певну велич і красу: від пам'ятника Батьківщині-матері та 18-метрової копії Ейфелевої вежі до Майдану Незалежності, який був центром політичного життя країни впродовж десятиліть. І 19 мільйонів хештегів закріпили за ним місце в списку найінстаграмніших", – наголошується в повідомленні.

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Рейтинг складено на основі комплексної системи оцінювання, яка проаналізувала кількість хештегів на дестинацію, результати опитувань аудиторії та голоси, подані редакторами видання з усього світу.

Як зазначають експерти, більшість опитаних відвідують нові дестинації, побачивши їх у стрічці Instagram.

Топ-10 найінстаграмніших місць світу має такий вигляд:

1. Сідней, Австралія.

2. Гонконг.

3. Дубай, ОАЕ.

4. Нью-Йорк, США.

5. Сінгапур.

6. Токіо, Японія.

7. Лісабон, Португалія.

8. Балі, Індонезія.

9. Лондон, Англія.

10. Джайпур, Індія.

Як повідомляв Укрінформ, туристичний ресурс TripAdvisor опублікував рейтинг найпопулярніших серед мандрівників пам'яток світу в 2019-му.