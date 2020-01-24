Київ став 33-м серед найінстаграмніших місць світу
Лідером рейтингу став Сідней, другу сходинку посів Гонконг, а третю – Дубай, йдеться на туристичному порталі.
Українська столиця опинилася на 33 місці.
"Київ – столиця України та місто, що має певну велич і красу: від пам'ятника Батьківщині-матері та 18-метрової копії Ейфелевої вежі до Майдану Незалежності, який був центром політичного життя країни впродовж десятиліть. І 19 мільйонів хештегів закріпили за ним місце в списку найінстаграмніших", – наголошується в повідомленні.
Рейтинг складено на основі комплексної системи оцінювання, яка проаналізувала кількість хештегів на дестинацію, результати опитувань аудиторії та голоси, подані редакторами видання з усього світу.
Як зазначають експерти, більшість опитаних відвідують нові дестинації, побачивши їх у стрічці Instagram.
Топ-10 найінстаграмніших місць світу має такий вигляд:
1. Сідней, Австралія.
2. Гонконг.
3. Дубай, ОАЕ.
4. Нью-Йорк, США.
5. Сінгапур.
6. Токіо, Японія.
7. Лісабон, Португалія.
8. Балі, Індонезія.
9. Лондон, Англія.
10. Джайпур, Індія.
Як повідомляв Укрінформ, туристичний ресурс TripAdvisor опублікував рейтинг найпопулярніших серед мандрівників пам'яток світу в 2019-му.