У Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна після реконструкції відкрили музей астрономії. Йому присвоїли ім'я академіка Миколи Барабашова.

Про це повідомляє пресслужба навчального закладу.

"Каразінський університет починає досліджувати Всесвіт з моменту свого заснування. Історія астрономічної науки в університеті нараховує вже понад 200 років. І ми представляємо її у цьому чудовому музеї, який рішенням Вченої ради університету названо іменем видатного, всесвітньо відомого астронома Миколи Барабашова", — зауважив ректор Віль Бакіров.

У музеї зібрано колекцію унікальних астрономічних і геодезичних інструментів від початку XIX сторіччя до теперішнього часу, що дає можливість дослідити становлення й розвиток астрономії в Харкові, Україні та світі.

Оновлений музей астрономії в Харкові: який він має вигляд / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Особливість експозиції музею полягає у тому, що вона створена у приміщенні павільйону меридіанного кола Репсольда – найбільшого інструмента в колекції – та має підземний поверх. Це дає змогу ознайомитися з особливостями процесу астрономічних спостережень та улаштуванням конструкції телескопа.

Загалом же музей астрономії має кілька залів. На стелі одного з них розташовано принт, що відтворює сузір’я зі старовинного атласу.

Як ідеться в сюжеті ObjectivTv, через деякий час музей почне приймати відвідувачів. Вхід обіцяють безкоштовний.

Відкриття оновленого музею відбулося в межах відзначення 215-річчя Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.