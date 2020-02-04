Київ та Загреб з'єднає пряме авіасполучення
Про це повідомив у Twitter посол України у Хорватії Василь Кирилич.
"Хорватію й Україну тісно пов'язують минуле і сучасне. Цю сув‘язь зміцнить пряме авіасполучення з Києва до Загреба вже з 2 червня #windroseairlines", - написав дипломат.
Хорватію й Україну тісно пов'язують минуле і сучасне. Цю сув‘язь зміцнить пряме авіасполучення з Києва до Загреба вже з 2 червня #windroseairlines pic.twitter.com/0nTlRObyXb— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) February 3, 2020
Українська авіакомпанія Windrose ( укр. «Роза вiтрiв») була заснована 28 жовтня 2003 року. Виконує чартерні та регулярні авіарейси з базового аеропорту «Бориспіль», а також практично з усіх регіонів України. Частка чартерних авіаперевезень авіакомпанії на українському ринку становить близько 60%. Наразі Windrose виконує авіарейси до трьох хорватських міст - Дубровника, Спліта, Пули.