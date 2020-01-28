Новий посол України Василь Кирилич розпочав дипмісію в Хорватії

Новопризначений посол України в Хорватії Василь Кирилич вручив копії вірчих грамот у міністерстві закордонних справ цієї країни.

Про це Кирилич повідомив у Twitter.

«Перший день місії у Хорватії – це вручення копій вірчих грамот у міністерстві закордонних і європейських справ Республіки Хорватія», - написав дипломат.

Перший день місії у Хорватії - це вручення копій вірчих грамот в @MVEP_hr. Хорватія - сильний партнер України. Бо ніхто глибше, ніж Хорватія та Україна, у новітній історії не знає ціну незалежності, що вимірюється втратою тисяч людських життів. pic.twitter.com/530CZHrbs8 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 27 січня 2020 р.

Він додав, що Хорватія – сильний партнер України, адже ніхто у новітній історії не знає глибше, ніж Хорватія та Україна, ціну незалежності, що вимірюється втратою тисяч людських життів.

Новий посол прибув до Хорватії 24 січня. Вручення копій вірчих грамот майже відразу після приїзду свідчить про високий рівень відносин між двома країнами.

Читайте також: Хорватія розпочала головування у Раді ЄС

Як повідомлялося, 24 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Василя Кирилича послом України в Хорватії.

Раніше Кирилич очолював управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС.