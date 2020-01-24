У Львові здорожчали туристичні квитки на електротранспорт

Виконавчий комітет Львівської міської ради змінив вартість туристичних електронних абонементів на проїзд в електротранспорті.

Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

"Виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення, відповідно до якого відкориговано вартість туристичних електронних абонементів на проїзд в електротранспорті. Йдеться про півторагодинний, денний та триденний електронні квитки. Вартість місячної і тримісячної картки не змінюється. Також залишається незмінним право на безкоштовний проїзд для усіх пільгових категорій, відповідно до чинного законодавства України, а також пенсіонерів за віком, учнів шкіл та осіб з інвалідністю 3-ї групи", – йдеться в повідомленні.

Так, відповідно до ухваленого рішення, вартість півторагодинного електронного абонемента з можливістю пересадки трамвай чи тролейбус становитиме 8 грн, вартість денного електронного абонемента – 20 грн, а триденного – 50 грн.

"Ці квитки можна придбати лише через електронні сервіси, ними переважно користуються туристи, зокрема триденним квитком", – зазначив начальник управління транспорту Львівської міськради Орест Олеськів.

Натомість вартість місячної і тримісячної картки залишається на рівні 160 грн, якщо абонемент купити в кіоску, та 150 грн в разі купівлі через сайт ЛКП "Львівелектротранс".