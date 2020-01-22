У Китаї закликають туристів не їздити до Уханя через коронавірус

У Китаї закликали туристів не їздити до міста Ухань, де через новий вірус уже померли 9 людей.

Про це заявив віцеміністр Лі Бін, повідомляє BBC.

“Не подорожуйте до Уханя, а ті, хто там живуть, не залишайте місто”, - сказав він.

Бін також додав, що вірус передається в основному повітряно-крапельним шляхом. За його словами, нині відомо що з хворими пацієнтами вже контактували 2 197 людей.

Як повідомлялося, кількість летальних випадків від нового коронавірусу в Китаї зросла до 9, зафіксовані 440 випадків зараження. Сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я проведе екстрене засідання щодо загрози, яку несе новий коронавірус.