Смертельний вірус: в Італії встановлять термосканери для авіарейсів із Китаю

В Міжнародному аеропорту імені Леонардо да Вінчі у Римі встановлять термосканери для виявлення пасажирів з підвищеною температурою тіла, які прилітають з китайського міста Ухань, де новий коронавірус забрав життя кількох людей.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на МОЗ Італії.

“Термосканери будуть встановлені в аеропорту Рима для контролю пасажирів, які прилетять у четвер з китайського міста Ухань, де загадковий коронавірус забрав життя кількох людей”, - йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що сканери будуть використані для всіх майбутніх рейсів з Уханя.

Зазначається, що пасажири також повинні будуть заповнити документ, в якому буде розписаний їхній подальший маршрут після прильоту.

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Як повідомлялося, кількість летальних випадків від нового коронавірусу в Китаї зросла до 9, зафіксовані 440 випадків зараження. Сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я проведе екстрене засідання щодо загрози, яку несе новий коронавірус.

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