Смертельний вірус: в Італії встановлять термосканери для авіарейсів із Китаю
Про це повідомляє ANSA з посиланням на МОЗ Італії.
“Термосканери будуть встановлені в аеропорту Рима для контролю пасажирів, які прилетять у четвер з китайського міста Ухань, де загадковий коронавірус забрав життя кількох людей”, - йдеться у повідомленні.
У міністерстві додали, що сканери будуть використані для всіх майбутніх рейсів з Уханя.
Зазначається, що пасажири також повинні будуть заповнити документ, в якому буде розписаний їхній подальший маршрут після прильоту.
Як повідомлялося, кількість летальних випадків від нового коронавірусу в Китаї зросла до 9, зафіксовані 440 випадків зараження. Сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я проведе екстрене засідання щодо загрози, яку несе новий коронавірус.
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