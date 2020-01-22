У США почали роботу над вакциною від нового коронавірусу з Китаю

Національний інститут охорони здоров’я США почав розробку вакцини від нового коронавірусу з Китаю, який привів до низки смертей.

Про це повідомляє CNN.

Вчені зазначають, що для розробки вакцини буде потрібно декілька місяців. Наразі вчені роблять "лише перші кроки".

Наразі лікарі також визначають, наскільки легко вірус передається від людини до людини.

Осередком нового типу вірусу вважається китайського міста Ухань провінції Хубей, де зареєстровано більшість випадків захворювання — 270.

Новий тип коронавірусу вже зустрічається у людей у Таїланді, Японії, Південної Кореї. Перший випадок зареєстрований в США.