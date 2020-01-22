Коронавірус у Китаї: кількість хворих зросла до 324
Укрінформ
У Китаї повідомили про збільшення кількості людей, що заразилися новим різновидом коронавірусу до 324, шестеро хворих померли.
Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.
Раніше повідомлялося про 291 випадок зараження. Осередком нового типу вірусу вважається китайського міста Ухань провінції Хубей, де зареєстровано більшість випадків захворювання — 270.
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Новий тип коронавірусу вже зустрічається у людей у Таїланді, Японії, Південної Кореї. Перший випадок зареєстрований в США.