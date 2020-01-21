У США зафіксували перший випадок захворювання на новий коронавірус

В американському штаті Вашингтон діагностували перший випадок захворювання на новий коронавірус, епідемія якого у Китаї вже призвела до смерті щонайменше шести людей.

Про це повідомляє The New York Times.

"Людина в штаті Вашингтон заразилася коронавірусом. Це перший підтверджений випадок поширення у США загадкової респіраторної інфекції, що вбила щонайменше шість людей та заразила сотні інших в Азії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пацієнт відчув симптоми захворювання після перебування поблизу китайського міста Ухань, де й почався спалах поки маловідомої хвороби. Минулого тижня його шпиталізували із пневмонією, а в понеділок, 20 січня, підтвердили, що захворювання спричинив саме новий коронавірус.

Як повідомлялося, вже шестеро людей померли у Китаї внаслідок зараження новим видом вірусу, а кількість пацієнтів із новим коронавірусом зросла до 291 особи.

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Випадки зараження вірусом вже зафіксували в Таїланді, Японії та Південній Кореї.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) проведе у середу, 22 січня, термінове засідання, присвячене загрозі, що становить новий коронавірус, уперше зафіксований у Китаї.