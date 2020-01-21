Українським прикордонникам і медикам офіційно повідомили про загрозу вірусу з Китаю

Центр громадського здоров'я надав рекомендації ВООЗ щодо коронавірусу (nCoV) Держприкордонслужбі та підрозділам охорони здоров'я.

Про це повідомляє ЦГЗ.

"ЦГЗ як визначений національний координатор Міжнародних медико-санітарних правил офіційно повідомив Прикордонну службу України, керівників обласних та Київського міського лабораторних центрів МОЗ України та керівників структурних підрозділів охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій про ситуацію з коронавірусом в Китаї та про актуальні рекомендації ВООЗ", - йдеться у повідомленні.

З метою раннього виявлення можливих випадків nCoV на території України та вжиття відповідних протиепідемічних заходів підготовлено практичні рекомендації щодо: епідеміологічних та клінічних критеріїв визначення випадку корронавірусної інфекції (nCoV), клінічного ведення пацієнтів, що відповідають визначенню випадку коронавірусної інфекції (nCoV), переліку виробів медичного призначення, необхідних для роботи з пацієнтом з підозрою на nCoV, вимог з дотримання правил інфекційного контролю у закладах охорони здоров’я, де перебувають пацієнти з підозрою на nCoV, комунікаційних матеріалів для інформування населення щодо профілактичних заходів.

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За інформацією ЦГЗ, станом на 20 січня у м. Ухань у Китаї та за межами країни офіційно зареєстровано 205 лабораторно підтверджених випадків інфекційної хвороби, викликаної новим коронавірусом (nCoV). Троє людей померли, 170 пацієнтів госпіталізовано. Із виявлених випадків серед осіб, які приїхали з міста Ухань, було зареєстровано у Таїланді (2), Японії (1) та Південній Кореї (1).

Медичними службами було встановлено та обстежено 817 близьких контактів, серед них за 727 особами завершився період спостереження, ще 90 осіб залишаються під медичним наглядом, позитивних результатів на nCoV не виявлено.

Наразі із залученням спеціалістів ВООЗ та CDC все ще встановлюють причини виникнення, фактори передачі інфекції, визначають межі осередків та масштаби поширення інфекційної хвороби, викликаної новим коронавірусому (nCoV).

Також в МОЗ та ЦГЗ нагадали про основні заходи профілактики, яких необхідно дотримуватись під час відвідування країн, де були зареєстровано випадки nCoV: уникати тісного контакту з людьми, що мають симптоми гострої респіраторної інфекції; частіше мити руки з милом, особливо після прямого контакту з хворими людьми або їх оточенням; уникати тісного контакту з тваринами на фермах або у дикій природі; люди з симптомами гострої респіраторної інфекції повинні дотримуватися правил поведінки при кашлі (не підходити надто близько до співрозмовників, використовувати одноразові серветки під час кашлю та чхання, мити частіше руки, максимально скоротити контакти з іншими людьми).