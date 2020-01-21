ВООЗ екстрено збереться через новий смертельний вірус з Китаю
Про це написав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус у Twitter.
“Я скликаю засідання Комітету з надзвичайних ситуацій, щоб з’ясувати, чи є (спалах — ред.) нового коронавірусу (2019-nCoV) надзвичайною ситуацією міжнародного значення і які рекомендації слід вжити для боротьби з ним”, - наголосив очільник ВООЗ.
Також у ВООЗ попередили, що найближчим часом слід очікувати поширення нової пневмонії в інших країнах. Випадки зараження вірусом вже зафіксували у Таїланді, Японії та Південній Кореї.
Видання Bloomberg інформує про шістьох жертв вірусу 2019-nCoV, який з'явився в грудні минулого року в Китаї.
Кількість пацієнтів з новим коронавірусом зросла до 291 людини.
Голова урядової експертної групи Китаю Чжун Наньшань заявив про підтвердження фактів передачі нового коронавіруса від людини до людини.