ВООЗ екстрено збереться через новий смертельний вірус з Китаю

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) проведе у середу, 22 січня, термінове засідання, присвячене загрозі, яку несе новий коронавірус, що вперше зафіксували у Китаї.

Про це написав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус у Twitter.

“Я скликаю засідання Комітету з надзвичайних ситуацій, щоб з’ясувати, чи є (спалах — ред.) нового коронавірусу (2019-nCoV) надзвичайною ситуацією міжнародного значення і які рекомендації слід вжити для боротьби з ним”, - наголосив очільник ВООЗ.

Також у ВООЗ попередили, що найближчим часом слід очікувати поширення нової пневмонії в інших країнах. Випадки зараження вірусом вже зафіксували у Таїланді, Японії та Південній Кореї.

Видання Bloomberg інформує про шістьох жертв вірусу 2019-nCoV, який з'явився в грудні минулого року в Китаї.

Кількість пацієнтів з новим коронавірусом зросла до 291 людини.

Голова урядової експертної групи Китаю Чжун Наньшань заявив про підтвердження фактів передачі нового коронавіруса від людини до людини.